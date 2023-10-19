Пашинян сообщил о разработке дорожной карты по нормализации отношений Баку и Еревана

Премьер-министр Армении отметил, что этому способствовало посредничество Евросоюза

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что при посредничестве ЕС разработана дорожная карта по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните.

"Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это также было отражено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде", - сказал Пашинян.

Глава правительства Армении отметил, что приверженность сторон этой дорожной карте, обеспечит ускорение мирному процессу.