Полиция Финляндии завершила обследовать повреждения газопровода Balticconnector

Следующей задачей будет обследование обширной территории вокруг места повреждения

СТОКГОЛЬМ, 19 октября. /ТАСС/. Финская полиция завершила следственные действия на месте поврежденного газопровода Balticconnector, проложенного между Финляндией и Эстонией по дну Финского залива. Об этом сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии.

"Обследование места повреждения части газопровода завершено, и теперь собранные пробы будут проанализированы, - отмечено в пресс-релизе полиции. - Следующей задачей будет обследование обширной территории вокруг места повреждения".

Техническую помощь полиции оказывали пограничная служба и вооруженные силы страны. Изучение обстоятельств повреждения газопровода продолжается. Образцы, собранные на месте происшествия, передаются в судебно-медицинскую лабораторию Центральной криминальной полиции для анализа.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива.