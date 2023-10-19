Литва пригласила Чехию присоединиться к ротационной миссии ПВО

Отмечается, что предложение представил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас на встрече с послом Чехии Алешом Опатой

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Литва предложила Чехии принять участие в ротационной миссии альянса по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом сообщило литовское Минобороны.

Отмечается, что предложение представил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас на встрече с послом Чехии Алешом Опатой. "Приглашаем Чехию к участию в совместных учениях, чтобы практически подключиться к претворению в жизнь ротационной модели Североатлантического альянса по противовоздушной обороне", - приводятся в сообщении слова министра.

Это не первое обращение по этому вопросу Литвы к союзникам. На прошлой неделе в Брюсселе в ходе двусторонних встреч с министрами обороны Германии, Греции, Испании, Норвегии и Финляндии Анушаускас призвал их к участию в этой инициативе.

Предполагается, что ротационная модель ПВО будет действовать примерно так же, как организовано патрулирование НАТО в воздушном пространстве стран Балтии, у которых нет для этого военных самолетов. С 2004 года истребители стран - членов НАТО базируются на литовской авиабазе Зокняй, сменяясь каждые четыре месяца. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.