Соцпартия Молдавии возмущена отказом от признания молдавского языка на Украине

Оппозиционная партиям также осудила позицию правящей в стране Партии действия и солидарности, по инициативе которой ранее название государственного языка в конституции Молдавии заменили на румынский

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) возмущена отказам правительства Украины от признания молдавского языка.

"ПСРМ выражает возмущение решением властей Украины отказаться от названия "молдавский язык" в официальных документах под давлением Румынии", - говорится в сообщении пресс-службы ПСРМ.

В нем также осуждается позиция правящей в стране Партии действия и солидарности (ПДС), по инициативе которой ранее название государственного языка в конституции Молдавии было заменено на румынский. "Молдавский язык является фундаментальной ценностью молдавского народа. На протяжении многих веков наши предки называли наш родной язык молдавским. <…> Отказ от молдавского языка является позорным актом национального самоуничижения", - отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем заявил, что на совместном заседании правительств двух стран было принято решение отказаться от молдавского языка и признавать на украинской территории только румынский язык как единственный официальный.

Проблема названия языка, на котором говорят молдаване, остается одной из причин напряженности в обществе и поводов для спора среди историков и лингвистов. Призывы провозгласить государственным румынский, который идентичен молдавскому, звучали с момента провозглашения независимости страны в 1991 году. Как отметил бывший президент республики Игорь Додон, суть проблемы в идентичности, государственности и будущем республики, в которой свободно функционирую партии, выступающие за ее ликвидацию и вхождение в состав Румынии.