На Кубе оценили общий ущерб от блокады со стороны США в $159 млрд

Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго 3 февраля 1962 года

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Торгово-экономическое эмбарго США в отношении Кубы, введенное в 1962 году, нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Я представил дипломатическому корпусу, аккредитованному на Кубе, доклад о последствиях блокады США против нашей страны в период с марта 2022 года по февраль 2023 года. Я сообщил, что ущерб, накопленный в результате применения данной политики [за весь период], составляет $159 084,3 млн", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.