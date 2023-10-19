НАТО усилит патрулирование Балтийского моря после аварии на Balticconnector

Как сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт, организация в этих целях будет применять в том числе военные корабли, самолеты и беспилотники

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. НАТО приняла решение увеличить интенсивность патрулирования Балтийского моря с применением военных кораблей и самолетов, а также беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

"НАТО и [ее] страны - члены усиливают патрулирование в Балтийском море после недавней аварии на подводной инфраструктуре в регионе. Усиление включает дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, включая самолеты [дальнего радиолокационного обнаружения] AWACS, а также использование беспилотников. Четыре минных тральщика НАТО также направлены в этот регион", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Уайта.

Он подчеркнул, что альянс активно работает с Финляндией и Эстонией, которые соединяет поврежденный газопровод Balticconnector, а также со Швецией. НАТО намерена "адаптировать размещение своих сил в регионе, чтобы обеспечить безопасность всех стран альянса".

Последний раз НАТО выступала с аналогичным объявлением об усилении патрулирования Балтики год назад, после взрыва на газопроводах "Северный поток". За минувший год сообщений о снижении своей военной активности в Балтийском море альянс не публиковал.