МИД ФРГ рекомендовал согражданам немедленно покинуть Ливан и Западный берег

Всех граждан Германии, которые до сих пор находятся на этих территориях, попросили как можно быстрее зарегистрироваться в "антикризисном списке" ведомства

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Ливан и Западный берег реки Иордан.

"Рекомендация по выезду из Ливана. Это означает, что гражданам Германии теперь советуют покинуть Ливан", - заявил МИД ФРГ на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). В то же время внешнеполитическое ведомство ФРГ рекомендовало согражданам покинуть и Западный берег реки Иордан. "Рекомендация по выезду с Западного берега [реки Иордан]. Это означает, что гражданам Германии рекомендуется выехать немедленно", - добавили в министерстве.

Всем гражданам Германии, которые до сих пор находятся на этих территориях, рекомендуется как можно быстрее зарегистрироваться в "антикризисном списке" МИД ФРГ - Electronic Registration of Germans Abroad.

Ранее МИД ФРГ настоятельно призвал граждан отказаться от поездок в Израиль, Палестину и Ливан.