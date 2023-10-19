19 октября, 16:35

Губернатор Тегерана предложил создать российско-иранский консорциум

Алиреза Фаххари считает, что таким образом можно обеспечить присутствие стран на мировых рынках

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Тегерана Алиреза Фаххари на сессии международного форума "Сделано в России" предложил создать совместный российско-иранский консорциум, чтобы обеспечить присутствие стран на мировых рынках.

"Иран и Россия, взаимодействуя друг с другом, смогут планировать присутствие на новых общих рынках в Африке, Азии и даже Европе", - отметил Фаххари, слова которого передало агентство IRNA.

По его словам, Россия и Иран должны создать новые стратегии сотрудничества и "использовать потенциал частного сектора".

В свою очередь посол исламской республики в РФ Казем Джалали, который также присутствовал на встрече, заявил, что Иран может стать "воротами" для российской торговли в Азии и Африке. 

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