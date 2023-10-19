Дуда назвал "свиньями" участников выборов в Польше до 1989 года

Президент республики отметил, что на тех выборах "оглашались какие-то невероятные результаты явки, хотя в реальности избирательные участки пустовали"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда, выступая на съезде профсоюза "Солидарность", назвал "свиньями" жителей страны, принимавших участие в выборах во время существования Польской Народной Республики (ПНР). Выступление президента транслировало Польское телевидение.

"Польша вновь показала, насколько у нас уже укоренилась демократия, как мы сильно повзрослели с 1989 года. Мы все хорошо помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы. Люди, которые знали, как выглядит ситуация в стране, понимали, какой фарс представляют собой коммунистические выборы, просто на них не ходили. Оглашались какие-то невероятные результаты явки, хотя в реальности избирательные участки пустовали", - заявил Дуда.

При этом он отметил, что сейчас в стране складывается "прямо противоположная ситуация", когда на выборах "до поздней ночи наблюдаются очереди у избирательных участков".

15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Явка составила рекордные 74%.