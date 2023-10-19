19 октября, 16:43

Politico: на пост первого замгоссекретаря США выдвинут координатора Белого дома по АТР

По данным газеты, в настоящее время завершается процесс проверок, связанных с предстоящим официальным внесением кандидатуры Курта Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса США

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден готовится выдвинуть на пост первого заместителя госсекретаря США кандидатуру Курта Кэмпбелла. Об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на трех лиц, осведомленных о принятом американским лидером решении, она уточнила, что в настоящее время завершается процесс проверок, связанных с предстоящим официальным внесением кандидатуры Кэмпбелла на рассмотрение Сената Конгресса США. Верхняя палата Конгресса утверждает кадровые назначения высокого уровня в исполнительной ветви власти. В нынешней американской администрации Кэмпбелл занимает с января 2021 года должность координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома.

После ухода в конце июля с госслужбы Уэнди Шерман пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США остается вакантным. Временно исполняющей обязанности первого замгоссекретаря является Виктория Нуланд. Последняя работает с мая 2021 года заместителем госсекретаря США по политическим делам. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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