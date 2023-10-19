СМИ анонсировали участие свыше 30 стран в форуме по Палестине в Египте

По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, участие в мероприятии также подтвердили три международных организации

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Представители более чем 30 стран, а также три организации примут участие в региональном саммите по проблемам Палестины, который должен пройти 21 октября в Египте. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, присутствие на форуме, который проводится по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, "к настоящему моменту подтвердили представители 31 государства и три международных организаций".

В региональном саммите, который состоится в административной столице Египта, примут участие, по данным телеканала, лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину и Саудовскую Аравию. ООН будет представлена ее генеральным секретарем Антониу Гутерришем.

Ранее посол Египта в Риме Бассам Рады сообщил журналистам, что на форум приглашены "представители пяти стран, входящих в Совет Безопасности ООН, а также Германии, Италии, Испании и Турции" и всех арабских государств.

На саммите, как предполагается, будут обсуждаться пути решения палестинского вопроса и перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.