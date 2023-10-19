СМИ: Фицо удалось найти кандидата на пост главы МИД Словакии

В случае назначения на этот пост бывшего председателя Жилинского края Юрая Бланара, во главе внешнеполитического ведомства страны впервые будет находиться политик, который ранее не был задействован в МИД

БРАТИСЛАВА, 19 октября. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо, которому президент Зузана Чапутова поручила формирование нового правительства, нашел кандидата на пост министра иностранных и европейских дел. Об этом сообщил новостной портал aktuality.sk.

Возглавить МИД, по данным портала, согласился 57-летний бывший председатель Жилинского края (северо-запад Словакии) Юрай Бланар. Он не обладает опытом дипломатической работы. В случае его назначения во главе внешнеполитического ведомства страны впервые будет находиться политик, который ранее не был задействован в МИД.

Словацкие СМИ в среду проинформировали, что МИД временно возглавит новый премьер Словакии, которым будет Фицо. Правительственную коалицию республики, кроме партии Фицо, составили партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. Представители "Направления - социальной демократии", согласно договоренности партнеров по коалиции, возглавят МИД, Минфин, Минюст, а также министерства транспорта, обороны и сельского хозяйства.