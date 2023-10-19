Экс-премьер Словакии Фицо представил будущих министров от своей партии

В частности, Минобороны страны возглавит Роберт Калиняк, который в прошлом руководил МВД, пост главы Минфина получит Ладислав Каменицкий; а главой МИД станет Юрай Бланар

БРАТИСЛАВА, 19 октября. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо, которому президент Зузана Чапутова поручила формирование нового правительства, назвал имена будущих министров от своей партии. Об этом сообщил телеканал ТА3.

Правительственную коалицию Словакии по итогам состоявшихся в стране 30 сентября парламентских выборов, кроме партии Фицо, составили партии "Голос - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. "Направление - социальная демократия", как договорились коалиционные партнеры, получила посты премьера, которым станет Фицо, и шести министров. Ей принадлежат портфели глав МИД, Минфина, Минюста, а также министров транспорта, обороны и сельского хозяйства.

Минобороны Словакии, как проинформировал Фицо, возглавит Роберт Калиняк, который в прошлом руководил МВД. Пост главы Минфина получит Ладислав Каменицкий; Минсельхоза - Рихард Такач; МИД - Юрай Бланар; Минюста - Борис Суско; Минтранса - Йозеф Раж.

Фицо два дня назад ознакомил президента Словакии Зузану Чапутову со списочным составом будущего кабмина. Глава государства, которой, согласно конституции, принадлежит формальная обязанность проведения торжественной церемонии назначения правительства, выразила возражение по кандидатуре политика, выдвинутого Словацкой национальной партией на пост министра охраны окружающей среды. Лидер "Направления - социальная демократия" заявил, что проведет дальнейшие консультации с Чапутовой, чтобы убедить ее снять возражения.