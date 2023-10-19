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обновлено 19 октября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили, что военным дали зеленый свет на вход в сектор Газа

Matrix Images/ Jim Hollander
© Matrix Images/ Jim Hollander

Министр экономики и промышленности Нир Баркат сообщил, что вооруженные силы сделают это, когда будут готовы

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы. Об этом телеканалу ABC сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны.

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"Армии был дан зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет, чтобы уничтожить [ХАМАС]", - сказал он, добавив, что вооруженные силы сделают это, когда будут готовы. Министр отказался вдаваться в детали военных планов.

"Мы предпримем все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть их живыми", - сказал он, добавив, что все же "первым и последним приоритетом" для Израиля является уничтожение ХАМАС. Подземные бункеры боевиков ХАМАС станут "крупнейшим в мире кладбищем", цитирует его телеканал. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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