ХАМАС призвало арабов и мусульман выйти на демонстрации 20 и 22 октября

В палестинском движении попросили их потребовать прекратить израильские бомбардировки сектора Газа

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало арабов и мусульман по всему миру выйти на демонстрации с призывом к прекращению израильских бомбардировок сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Обращаемся ко всем представителям палестинского и арабского народов, всем мусульманам и сторонникам <…>. Пусть завтра, пятница, 20 октября, станет днем призыва к прекращению агрессии и отказу от принудительного перемещения (жителей Газы по требованию Израиля - прим. ТАСС), а воскресенье, 22 октября, пусть станет днем солидарности с детьми Газы. <...> Свободные люди мира должны выйти на массовые демонстрации во всех городах и столицах в знак солидарности с народом Газы", - говорится в сообщении.

ХАМАС также призвало палестинцев, размещенных в лагерях беженцев в регионе, устроить в эти дни пеший марш в сторону оккупированных Израилем территорий.

По палестинским данным, 471 человек погиб, 342 получили ранения в результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за произошедшее на израильские ВВС, в Израиле заявили, что причиной взрыва в госпитале стал неудачный запуск ракеты группировкой "Исламский джихад". В Палестине и Сирии, Египте, Иране, Ираке и Ливане объявлен траур. После удара был отменен четырехсторонний саммит в Аммане, в котором планировали принять участие президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, палестинский лидер Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.