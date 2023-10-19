Канада работает с Индией по вопросу сокращения дипсостава

По словам канадского премьер-министра Джастина Трюдо, в ближайшее время глава МИД страны Мелани Жоли сообщит прессе подробности этой ситуации

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Канады работают с правительством Индии по вопросу потенциального сокращения числа канадских дипломатов в этой стране. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы постоянно занимаемся дипломатией и находимся в диалоге с индийским правительством. Это важный вопрос, и мы относимся к нему очень серьезно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сократила ли Оттава число своих дипломатов в Индии. Трюдо добавил, что в ближайшее время глава МИД Канады Мелани Жоли сообщит прессе подробности этой ситуации.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что дипломатическое присутствие Канады в Индии будет сокращено, Нью-Дели и Оттава ведут переговоры о паритете числа сотрудников своих посольств. По информации телеканала CTV, большая часть канадских дипломатов, которые работали в Индии за пределами Нью-Дели, уже вывезены в Куала-Лумпур и Сингапур.

Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата до 10 октября. По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из этого списка, которые останутся в Индии после указанной даты. В Индии работают 62 канадских дипломата.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Глава канадского МИД Мелани Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.