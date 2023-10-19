В ФРГ зарегистрировали более 870 преступлений, связанных с ситуацией в Газе

По данным Focus, в большинстве случаев речь шла о насильственных преступлениях

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зарегистрировало 874 преступления, связанных с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом пишет новостной портал Focus.

В большинстве случаев речь шла о насильственных преступлениях. Зачастую это сопротивление сотрудникам полиции. В основном, преступления совершаются лицами арабского происхождения, исповедующими ислам. Сотрудники БКА зафиксировали 688 подобных случаев. Три преступления были совершены левыми экстремистами, 36 преступников придерживались правоэкстремистских взглядов, четверо из них - из земли Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ.

На фоне эскалации ближневосточного конфликта БКА ожидает неуклонно растущей волны пропалестинских протестов. Помимо Берлина, в число горячих точек входят Северный Рейн-Вестфалия, Гессен и Баден-Вюртемберг. Сотрудники ведомства отмечают растущую готовность применять насилие. После взрыва в больнице в Газе в БКА не исключают обострения ситуации.

Ранее Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров антисемитизма зафиксировала резкий рост антисемитских инцидентов с 7 октября. По ее данным, по всей стране зарегистрировано 202 инцидента - на 240% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из-за различий в методах подсчета и категориях цифры несопоставимы с показателями полиции.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.