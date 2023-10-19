Эксперты ООН осудили насилие в отношении гражданских лиц в Израиле и Палестине

Такие действия могут расценить как военные преступления, говорится в их заявлении

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека осудили нападение ХАМАС на гражданских лиц - израильтян и блокаду сектора Газа израильскими силами, от которой страдают мирные жители. Такие действия могут быть расценены как военные преступления, говорится в заявлении экспертов, опубликованном в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Спецдокладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолэйн и ее коллега Моррис Тидбол-Бинз, занимающийся вопросами внесудебных казней, "осудили жестокие террористические акты, совершенные ХАМАС в отношении израильских гражданских лиц". По их словам, "были совершены военные преступления и преступления против человечности". Хотя за время многолетней оккупации палестинский народ столкнулся с нарушениями прав человека, "ничто не оправдывает такого рода нападений на гражданское население".

Вместе с тем, эксперты осудили действия Израиля - "полную блокаду Газы, включающую перекрытие подачи воды и электроснабжения, что наносит неизбирательный и чрезмерный вред гражданскому населению и может представлять собой военное преступление". "Террористические акты, какими бы ужасными они ни были, абсолютно не оправдывают совершение серьезных нарушений международного права", - констатировали Ни Аолэйн и Тидбол-Бинз. Они призвали добиться соблюдения международного гуманитарного права "всеми сторонами".