Саудовский кронпринц выступил за принятие мер по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в связи с нынешним витком эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

По его сведениям, в ходе встречи саудовский кронпринц заявил о необходимости "приложить все возможные усилия для снижения уровня эскалации, сдерживания насилия и предотвращения его последствий, представляющих опасность для мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также создания условий для стабилизации ситуации и возвращения к мирному процессу".