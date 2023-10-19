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обновлено 19 октября, 19:35
Палестино-израильский конфликт

Саудовский кронпринц выступил за принятие мер по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в связи с нынешним витком эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

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По его сведениям, в ходе встречи саудовский кронпринц заявил о необходимости "приложить все возможные усилия для снижения уровня эскалации, сдерживания насилия и предотвращения его последствий, представляющих опасность для мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также создания условий для стабилизации ситуации и возвращения к мирному процессу". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильСауд, Мухаммед бен Сальман, АльСунак, Риши
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