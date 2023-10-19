19 октября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

NYT: наблюдатели ООН будут инспектировать идущие в Газу грузовики гумпомощи

По данным газеты, над самим переходом будет поднят флаг всемирной организации

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" будут проверяться наблюдателями ООН, а над самим переходом будет поднят флаг всемирной организации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Согласно их сведениям, выступившая посредником при разработке механизма поставок гумпомощи ООН согласилась удовлетворить требование Израиля проверять все грузовики с гуманитарными грузами перед тем, как они войдут в Газу.

Об этом также сообщает агентство Associated Press. Как пояснили ему на условиях анонимности египетский чиновник и европейский дипломат, флаг ООН позволит предотвратить нанесение Израилем ударов по зоне КПП. Наблюдатели ООН в свою очередь должны гарантировать, что гуманитарная помощь будет поступать только мирному населению анклава, добавили собеседники агентства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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