NYT: наблюдатели ООН будут инспектировать идущие в Газу грузовики гумпомощи

По данным газеты, над самим переходом будет поднят флаг всемирной организации

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" будут проверяться наблюдателями ООН, а над самим переходом будет поднят флаг всемирной организации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, выступившая посредником при разработке механизма поставок гумпомощи ООН согласилась удовлетворить требование Израиля проверять все грузовики с гуманитарными грузами перед тем, как они войдут в Газу.

Об этом также сообщает агентство Associated Press. Как пояснили ему на условиях анонимности египетский чиновник и европейский дипломат, флаг ООН позволит предотвратить нанесение Израилем ударов по зоне КПП. Наблюдатели ООН в свою очередь должны гарантировать, что гуманитарная помощь будет поступать только мирному населению анклава, добавили собеседники агентства.