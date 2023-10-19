19 октября, 18:53

Ким Чен Ын заявил об укреплении дружеских отношений РФ и КНДР

Северокорейский лидер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Дружеские отношения Москвы и Пхеньяна укрепляются, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Сейчас, после нашей встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр", - отметил Ким Чен Ын. 

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Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияКим Чен Ын
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