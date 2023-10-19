В Белоруссии подготовили законопроект о призыве на военную службу по СМС

Документ определяет, что операторы связи по запросу военных комиссариатов должны в отношении военнообязанных "в недельный срок представлять сведения об абонентских номерах; обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления СМС-сообщения"

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии подготовил проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности", предусматривающий в том числе призыв на военную службу посредством направления военнообязанным СМС-оповещений. Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале республики.

Предполагается дополнить закон "О воинской обязанности и воинской службе" положением о том, что "граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат <...> посредством СМС-сообщения". Также планируется установить, что "при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений".

Документ определяет, что операторы связи по запросу военных комиссариатов должны в отношении военнообязанных "в недельный срок представлять сведения об абонентских номерах; обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи посредством направления СМС-сообщения". В свою очередь военнообязанные будут должны в недельный срок сообщать в комиссариат или иной орган об изменении "абонентского номера в сети операторов электросвязи".

Закон о воинской обязанности также дополняется положением о том, что "вручение повесток гражданам под расписку о необходимости их явки на мероприятия по призыву на военную службу по мобилизации в военный комиссариат <...> возлагается на должностных лиц организаций, определенных решениями местных исполнительных и распорядительных органов, должностных лиц военных комиссариатов <...>, управлений Комитета государственной безопасности по областям и других уполномоченных ими лиц". "Указанные повестки могут вручаться гражданам по месту их работы, а также по месту нахождения граждан", - говорится в законопроекте.

Аппарат усиления

В закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предполагается ввести новые понятия и определения, в том числе "аппарат усиления", под которым понимаются "граждане, привлекаемые для оказания помощи <...> в проведении оповещения, призыва и отправки (поставки) мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы".

"Граждане выполняют обязанности в области мобилизационной подготовки и мобилизации, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений", - указано в законопроекте, которым также предполагается обязать "юридические лица, на которые возложены функции редакции средств массовой информации", распространять подготовленную Минобороны и местными советами обороны информацию "о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты".

Проектом закона предполагается ужесточение наказание за уклонение от мероприятий по призыву на военную службу: максимальный срок лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса будет увеличен с двух до трех лет. В Кодекс об административных правонарушениях планируется внести изменения, согласно которым неявка без уважительных причин на призывные мероприятия будет наказываться максимальным штрафом в размере не до 5, а до 30 базовых величин. Базовая величина в настоящее время составляет 37 белорусских рублей или около 1,1 тыс. российских рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии. Максимальный штраф за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету планируется увеличить с 3 до 25 базовых величин.

Отсрочки и учет

Законопроектом планируется установить право на отсрочку от призыва для военнообязанных мужчин, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 18 лет; имеющих ребенка, которому оказывается паллиативная медицинская помощь; имеющих двух и более детей, один из которых инвалид; опекунов родных братьев или сестер. Также предполагается отсрочка для отцов трех и более детей до 18 лет в случае беременности жены на сроке не менее 22 недель. При этом в проекте предусмотрено повышение возраста первоначального приема на воинский учет граждан мужского пола с 16 до 17 лет.

Проект предполагает возможность снятия военнообязанных с воинского учета в военных комиссариатах для постановки на учет в управлениях Комитета государственной безопасности по ходатайству председателя КГБ.

Также планируется установить, что "в целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь на военную службу по контракту могут быть приняты граждане, не соответствующие требованиям", установленным законом. В частности, речь идет о статьях, запрещающих заключение контракта с гражданами, в отношении которых осуществляется уголовное преследование; отбывшими наказание в виде лишения свободы и имеющими судимость. Законопроектом увеличивается с 45 до 48 лет возраст пребывающих в запасе женщин, не имеющих званий офицеров и прапорщиков или мичманов.

Закон "Об обороне" предполагается дополнить статьей "Права граждан по защите Республики Беларусь в мирное время", в которой говорится о том, что лица, достигшие 16 лет, "вправе принимать участие в выполнении работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения в порядке, определенном Советом министров". При этом участие в таких работах является добровольным, на время выполнения работ за ними сохраняется место работы, должность и средний заработок, а неработающим производятся денежные выплаты.