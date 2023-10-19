CNN: эсминец США перехватил несколько ракет у побережья Йемена

По данным телеканала, вероятно, их выпустили йеменские повстанцы-хуситы

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, выпущенных, вероятно, йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь может идти о перехвате двух - трех ракет. Был ли целью хуситов непосредственно USS Carney, пока неизвестно, добавили собеседники CNN.

Как ранее сообщила пресс-служба 5-го флота американских военно-морских сил, USS Carney прошел через Суэцкий канал 18 октября, он был направлен на Ближний Восток, "чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона".