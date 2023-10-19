19 октября, 19:21

СМИ: военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня "Град"

EPA-EFE/ GAILAN HAJI
© EPA-EFE/ GAILAN HAJI

Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня "Град". Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.

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По информации телеканала Al Mayadeen, в атаке приняли участие также беспилотные летательные аппараты.

Ранее нападение было совершено на базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Ответственность за него взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). 

Теги:
СШАИрак
© Информационное агентство ТАСС
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