СМИ: военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня "Град"

Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня "Град". Как сообщил новостной портал Shafaq News, на ее территории разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.

По информации телеканала Al Mayadeen, в атаке приняли участие также беспилотные летательные аппараты.

Ранее нападение было совершено на базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска). Ответственность за него взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).