США не сократят поставки оружия Тайваню из-за палестино-израильского конфликта

Председатель Американского института на острове Лора Розенбергер заявила, что эта позиция также разделяется Конгрессом США и поддерживается как Демократической, так и Республиканской партиями

ГОНКОНГ, 19 октября. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта не скажется на поставках оружия Тайваню со стороны США. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Американского института на Тайване (AIT, де-факто является посольством США на острове) Лора Розенбергер.

"Что касается Вашингтона и фокусировке США на поддержке Тайваня, то можно сказать, что это является одним из первоочередных приоритетов администрации Байдена", - приводит ее ответ на соответствующий вопрос Центральное информационное агентство Тайваня. По ее словам, администрация Байдена планирует расширять партнерские отношения с Тайванем, эта позиция также разделяется Конгрессом США и поддерживается как Демократической, так и Республиканской партиями.

"США остаются вместе со своими друзьями и продолжат так делать", - добавила она. Розенбергер указала, что мир и стабильность в Тайваньском проливе отвечают долгосрочным интересам США, и эта позиция не может измениться под влиянием событий в других регионах мира. Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит выполнять свои обязательства по поддержке возможностей Тайваня в сфере самообороны, в том числе путем поставок необходимых для оборонных целей материалов и услуг.

Розенбергер подчеркнула, что правительство США санкционировало сделки о продаже вооружений Тайваню на общую сумму в $50 млрд. Кроме того, было одобрено выделение острову пакета военной помощи на сумму $345 млн долларов по механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения и другие материалы иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Она также указала, что поставки американских вооружений на Тайвань теперь также будут осуществляться и в рамках программы военной помощи иностранным вооруженным силам FMF (Foreign Military Financing), что является беспрецедентным случаем для политики США в отношении острова.

Штаб-квартира Американского института на Тайване располагается в штате Вирджиния. При этом самый крупный офис AIT расположен в Тайбэе и де-факто выполняет функции посольства США.

Статус Тайваня

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд. В начале октября оборонное ведомство Тайваня на двусторонней конференции по безопасности с США призвало Вашингтон ускорить поставки вооружений на остров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.