Эсминец ВМС США перехватил запущенные хуситами ракеты, которыми мог быть атакован Израиль

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер уточнил, что ракеты запустили из Йемена

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Эсминец ВМС США с управляемыми ракетами "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" потенциально могло атаковать цели в Израиле. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Экипаж эсминца "Карни", находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене", - отметил генерал.

"Пострадавших среди американских военнослужащих и мирных жителей, насколько нам известно, нет", - подчеркнул пресс-секретарь. Представитель Минобороны назвал перехват "демонстрацией интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, которую [США] выстроили на Ближнем Востоке и готовы использовать в случае необходимости для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе".

"Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направились на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле", - указал Райдер, добавив, что информация об инциденте все еще изучается. Отвечая на вопрос, где именно был совершен перехват ракет, он отметил: "Насколько я понимаю, это произошло над водой".

Как ранее сообщила пресс-служба 5-го флота американских военно-морских сил, "Карни" прошел через Суэцкий канал 18 октября, он был направлен на Ближний Восток, "чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность в водах региона".