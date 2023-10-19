19 октября, 20:57
Палестино-израильский конфликт

Тайвань 20 октября организует чартер для эвакуации жителей острова из Израиля

Самолет вылетит из Тель-Авива в полдень и направится в Рим

ГОНКОНГ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Тайваня в экстренном порядке организуют чартерный рейс в пятницу для эвакуации жителей острова из Израиля. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

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Самолет вылетит из Тель-Авива в полдень и направится в Рим. Как отмечается в сообщении ведомства, в случае наличия свободных мест на эвакуационный борт из гуманитарных соображений могут быть допущены граждане и дипломаты дружественных Тайваню государств.

В заявлении указывается, что к настоящему времени из Израиля были эвакуированы 157 жителей Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
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