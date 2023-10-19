Молдавия приступит к эвакуации граждан из Израиля в случае эскалации

МИД Молдавии также достиг договоренностей с руководством Германии и Франции об эвакуации граждан республики на вывозных рейсах в эти страны

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии приступит к эвакуации своих граждан из Израиля в случае дальнейшего ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску телеканалу TV8.

"Если ситуация ухудшится, то мы изменим наш подход к вопросу эвакуации граждан. <...> Сейчас желающие вернуться могут воспользоваться регулярными рейсами. Самолетов очень много", - сказал Попеску.

Он сообщил, что МИД Молдавии также достиг договоренностей с властями Германии и Франции об эвакуации граждан республики на вывозных рейсах в эти страны в случае обострения ситуации в Израиле. Что касается сектора Газа, откуда помощь правительства в эвакуации запросили 50 граждан Молдавии, то вывоз людей оттуда пока недоступен ни одной стране, отметил вице-премьер.

По данным министерства, в Израиле официально зарегистрированы около 20 тыс. граждан Молдавии, в основном это трудовые мигранты. С 7 октября из этой страны в Молдавию вернулись 1200 человек. Еще примерно 600 обратились в молдавское посольство за помощью в эвакуации. Вывозные рейсы из Израиля в Молдавию организует также молдавский оппозиционер Илан Шор. По его словам, к нему за помощью в эвакуации обратились больше двух тысяч человек.

Вице-премьер Молдавии подверг Шора критике. "Это очень цинично делать политическую кампанию за счет трагедии в Израиле и трагедии людей, которые не чувствуют себя в безопасности под ракетами и бомбами, которые запускают ХАМАС и "Хезболла", - прокомментировал министр.