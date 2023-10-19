Парламент Австрии принял резолюцию с осуждением действий Азербайджана в Карабахе

Национальный совет также призвал Баку добиваться защиты прав этнических меньшинств

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии при поддержке всех фракций утвердил резолюцию с осуждением действий Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывом к властям страны добиваться защиты прав этнических меньшинств. Об этом говорится в парламентском пресс-релизе.

"Все пять парламентских фракций осудили военные действия Азербайджана, которые привели к массовому исходу более 100 тыс. этнических армян из Нагорного Карабаха. Среди прочего, в предложении содержится просьба к федеральному правительству на всех уровнях добиваться деэскалации, защиты прав меньшинств и предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению на местах", - отмечается в сообщении.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехало более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло около 120 тыс. человек.