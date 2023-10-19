Конгрессмен Джордан заявил, что продолжит борьбу за пост спикера Палаты представителей США

Он отметил, что намерен поговорить с рядом республиканцев, которые ранее не поддержали его кандидатуру

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Республиканец Джим Джордан (от штата Огайо) решил все же продолжить борьбу за пост спикера Палаты представителей Конгресса США, его однопартийцы отказались от идеи расширения полномочий исполняющего эти обязанности законодателя Патрика Макгенри (от Северной Каролины).

"Я по-прежнему баллотируюсь на пост спикера, планирую получить голоса и одержать победу", - заявил Джордан журналистам. Он отметил, что намерен поговорить с рядом республиканцев, которые ранее не поддержали его кандидатуру.

Американская газета Politico также сообщила, что республиканцы в Палате представителей обсудили возможность расширения полномочий Макгенри, однако эта идея "встретила ожесточенное сопротивление". Многие республиканцы подчеркнули, что нет никакой возможности достичь договоренности относительно этого.

Председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса Джордану пока не удалось преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. В первых двух раундах голосования ему не удалось получить необходимое число голосов для избрания спикером. Республиканцы контролируют Палату представителей по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории Соединенных Штатов спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности Макгенри.

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В текущей ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосования по значимым вопросам, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи.