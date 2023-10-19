Она будет содержать продовольствие и постельные принадлежности

БУХАРЕСТ, 19 октября. /ТАСС/. Румыния направит в сектор Газа гуманитарную помощь в виде продовольствия и постельных принадлежностей. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение оказать бесплатную международную помощь гражданскому населению сектора Газа, - указывается в нем. - Помощь будет состоять в продуктах питания и постельных принадлежностях, предоставленных Национальной администрацией государственных резервов и особых проблем. Доставка помощи будет осуществлена при поддержке Министерства национальной обороны воздушным транспортом посредством задействованных международных организаций".

Уточняется, что в сектор Газа будет отправлено 30 тонн овощных консервов, 10 тонн подсолнечного масла, 20 тонн сахара, 10 тонн риса, 20 тонн муки, 20 тонн минеральной воды, 500 палаток, 2 тыс. матрацев, 2 тыс. кроватей, 4 тыс. простыней, 2 тыс. подушек, 2 тыс. спальных мешков.