19 октября, 20:02,
обновлено 19 октября, 20:13
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве впервые за вечер сработали сирены воздушной тревоги

Предупреждения также действуют в центральной части Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали впервые за вечер в Тель-Авиве, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Это первый сигнал тревоги в Тель-Авиве за вечер. До этого армия сообщала о сиренах в центральной части Израиля и в южном городе Ашдод в 20:32 мск. В самом Тель-Авиве, по данным армии, сигналы тревоги последний раз звучали в 14:32 мск. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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