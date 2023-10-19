В Тель-Авиве впервые за вечер сработали сирены воздушной тревоги

Предупреждения также действуют в центральной части Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали впервые за вечер в Тель-Авиве, предупреждая население об угрозе ракетного удара. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Это первый сигнал тревоги в Тель-Авиве за вечер. До этого армия сообщала о сиренах в центральной части Израиля и в южном городе Ашдод в 20:32 мск. В самом Тель-Авиве, по данным армии, сигналы тревоги последний раз звучали в 14:32 мск.