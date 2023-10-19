В Грузии считают, что у республики выросли шансы на получение статуса кандидата в члены ЕС

Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил, что сейчас они находятся "на самом высоком уровне"

ТБИЛИСИ, 19 октября. /ТАСС/. Шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС к концу года возросли. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Арчил Талаквадзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

"Сегодня эти шансы [получения статуса кандидата] находятся на самом высоком уровне, чем когда-либо. С большой степенью вероятности мы получим в декабре статус кандидата. Уже есть множество признаков, указывающих на это", - сказал Талаквадзе.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.