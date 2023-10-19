В Тунисе прошла манифестация солидарности с народом Палестины

Гражданские активисты, к которым присоединились учащиеся школ и студенты, выразили свое неприятие "действиям Израиля, который совершает резню беззащитного гражданского населения в секторе Газа"

РАБАТ, 19 октября. /ТАСС/. В столице Туниса в четверг прошла манифестация, участники которого выразили солидарность с народом Палестины и резко осудили агрессию со стороны израильской армии. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

Гражданские активисты, к которым присоединились учащиеся школ и студенты, выразили свое неприятие "действиям Израиля, который совершает резню беззащитного гражданского населения в секторе Газа".

"Нашей душой и нашей кровью мы жертвуем собой ради тебя, Палестина!", "Иерусалим - арабский город"!, "Газа, Газа, символ гордости!", - скандировали участники манифестации в центре столицы, в частности, на проспекте Хабиба Бургибы.

Жители города также осудили обстрел Израилем больницы Аль-Ахли в секторе Газа, приведший к гибели почти 500 человек, включая детей.