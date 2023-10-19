Глава Минобороны ФРГ не сомневается, что Израиль начнет наземную операцию в Газе

Борис Писториус также подчеркнул, что любая дальнейшая эскалация влечет за собой риск, который трудно просчитать

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус не сомневается в том, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

"У меня пока нет оснований сомневаться в том, что наземное наступление будет", - сказал Писториус. При этом он подчеркнул, что планируемая наземная операция Израиля в секторе Газа подпадает под действие международного права. Израиль, по словам министра, имеет право защищать себя. Однако в то же время, как заметил глава оборонного ведомства Германии, любая дальнейшая эскалация в конечном итоге влечет за собой риск, который трудно просчитать.

В то же время Писториус выразил обеспокоенность в связи с намерением Израиля провести наземную операцию, поскольку радикальное палестинское движение ХАМАС, вероятно, препятствует мирным жителям - иногда насильственным путем - двигаться на юг в безопасное место. Тем не менее Израиль осознает свою ответственность за предотвращение жертв среди гражданского населения. "Но мы также знаем, насколько сложной и опасной может быть такая операция", - резюмировал глава Минобороны ФРГ.

Во вторник официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт сообщил, что Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной операции в секторе Газа.