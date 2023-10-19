Канада вернет 41 дипломата и их семьи из Индии

Глава МИД Оттавы Мелани Жоли назвала решение Нью-Дели "явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях" и "необоснованным"

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Канады вернут домой из Индии 41 дипломата и членов их семей. Об этом сообщила журналистам глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Индия официально представила свой план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя <...> с 20 октября", - сказала она. Таким образом, по ее словам, 41 дипломат и члены их семей будут возвращены на родину.

Решение Нью-Дели Жоли назвала "явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях" и "необоснованным". При этом она подчеркнула, что Канада продолжит "работать с Индией" и "не будет принимать ответных мер". Глава МИД сообщила, что из-за решения Индии, в частности, будет приостановлен личный прием граждан в Мумбаи, Бангалоре и Чандигархе.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что дипломатическое присутствие Канады в Индии будет сокращено. Сообщалось, что Нью-Дели и Оттава ведут переговоры о паритете числа сотрудников своих посольств. В Канаде работает 21 индийский дипломат.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.