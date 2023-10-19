CNN: Египет готовится открыть КПП "Рафах"

По данным телеканала, он начнет работу утром 20 октября

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Египет готовится открыть со своей стороны контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа 20 октября утром. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя египетской службы безопасности на КПП.

По его словам, "Рафах" откроется для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа "завтра утром".

Ранее палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти Палестины работают над тем, чтобы КПП "Рафах" мог открыться "завтра-послезавтра".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" и аэропорт Эль-Ариш - это единственная надежда на то, что жителям сектора Газа доставят гуманитарную помощь, необходимую для спасения их жизней.