Армия Тайваня планирует впервые за шесть лет провести учения по проверке боеготовности

Маневры начнутся 23 октября и продлятся неделю

ГОНКОНГ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня планируют впервые за шесть лет провести масштабные военные учения по проверке боеготовности "Чанцин-17" на следующей неделе. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, маневры начнутся 23 октября и продлятся неделю. Руководство учениями будет осуществляться командованием 10-й армии. В них примут участие расположенная на севере Тайваня 269-я мотопехотная бригада сухопутных войск, а также дислоцированная на юге острова 99-я бригада морской пехоты. Согласно легенде маневров, они должны будут выдвинуться в уезд Цзяи на западном побережье острова.

Как отмечает газета, учения "Чанцин" последний раз проводились в 2017 году. Помимо проверки боеготовности, целью нынешних маневров является также совершенствование возможностей управления боевыми действиями на уровне бригад.

Кроме того, 30 октября ВВС Тайваня начнут ежегодные учения "Тяньлун". В ходе них будет отрабатываться противодействие авиации противника, а также уничтожение надводных и наземных целей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.