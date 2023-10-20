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Военная операция на Украине

ЕС передал Украине около €90 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что из них €27 млрд - это оружие

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз с начала СВО предоставил Украине около €90 млрд помощи, из которых €27 млрд - поставки оружия и боеприпасов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС - США.

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"Мы уже передали Украине почти €90 млрд помощи, из которых €27 млрд - это оружие. Мы должны твердо стоять на их стороне, так долго, как это потребуется. Мы должны снабжать оружием Украину, - сказала она. - Для этого мы должны расширить нашу военную промышленность и нарастить производство оружия. Мы уже начали это делать, и я считаю, что мы должны это сделать во взаимодействии с США".

Фон дер Ляйен призвала наращивать санкции против России, утверждая, что "они останутся навсегда, и что ЕС навсегда отказался от российских энергоресурсов". Она высказала мнение, что в будущем западные санкции могут снизить военные возможности России. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
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