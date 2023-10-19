19 октября, 20:43,
обновлено 19 октября, 20:59
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила об уничтожении одного из спецназовцев ВМС ХАМАС

По данным армейской пресс-служы, по штабу палестинского радикального движения в секторе Газа нанесли удар

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили в секторе Газа одного из бойцов военно-морского спецподразделения ХАМАС в результате удара по одному из штабов палестинского радикального движения в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В течение дня самолеты Армии обороны Израиля и истребители продолжили наносить удары по военным целям, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа. Вечером (в среду) ВВС Израиля и израильские ВМС уничтожили Мабдуха Шаалаби, оперативного члена специальных морских сил ХАМАС, который был причастен к террористическим атакам против Израиля с моря", - говорится в сообщении.

"Шаалаби был поражен, находясь в оперативном командном центре [ХАМАС]", - добавили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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