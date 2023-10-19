19 октября, 20:54
Палестино-израильский конфликт

СМИ: миротворцы ООН спасли из-под обстрела девять человек на юге Ливана

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе Теллет-эль-Абад они оказались блокированными в одном из домов

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские войска открыли интенсивный огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана после вооруженных вылазок боевиков.

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Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в районе Теллет-эль-Абад из-за сильного обстрела оказались блокированными в одном из домов девять человек, в том числе группа журналистов. Чтобы спасти людей, командование ливанской армии обратилось за помощью к Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Прибывшие на место миротворцы вывезли граждан из-под обстрела. По данным телеканала, среди них есть двое раненых, не исключено, что ими могут оказаться репортеры.

13 октября в Альма-эш-Шааб израильский беспилотник атаковал машину с журналистами, где находились фотокорреспонденты информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, еще двое человек получили ранения и были доставлены в госпиталь. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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