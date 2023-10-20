ФРГ заявила об отсутствии конкуренции между Украиной и Израилем в получении помощи Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что требования со стороны Израиля совсем другие

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что никакой конкуренции между Украиной и Израилем в вопросе получения помощи со стороны Запада не существует. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.

"Совершенно нет, так как требования со стороны Израиля совсем другие и пока очень маленькие и в других областях, чем то, в чем Украина нуждается и что получает от нас", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, что означает поддержка Западом Израиля для Украины. "По этой причине я не вижу сейчас этой конкуренции", - подчеркнул министр. При этом глава оборонного ведомства ФРГ указал, что нельзя забывать о происходящем на Украине.

Ранее газета Welt писала, что НАТО находится в затруднительном положении: для поддержки Украины и Израиля у альянса может не хватить денежных средств и техники. Североатлантический альянс, как отмечалось в статье, может столкнуться с беспрецедентными задачами: оказывать помощь двум близким партнерам - Израилю и Украине, находящимся в непосредственной географической близости, отбиваться от врага. НАТО не желает напрямую ввязываться в конфликты. Однако поставки оружия партнерам необходимы. Тема "конкуренции за ресурсы" уже "несколько дней" обсуждается в кулуарах альянса, подчеркивало издание. Вопрос в том, кто и что получает, когда ситуация становится напряженной, резюмировалось в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 также выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Он отметил, это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.