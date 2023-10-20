В Газе при бомбардировке Израиля разрушилась греческая православная церковь

В результате погиб ребенок, несколько человек получили ранения

АФИНЫ, 20 октября. /ТАСС/. Греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе разрушена в результате бомбардировки, осуществленной Израилем, погибла девочка, несколько человек ранены.

Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1 со ссылкой на Министерство внутренних дел Газы.

МВД Газы сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в городе Газа в результате израильских рейдов, подтвердив наличие раненых среди людей, которые укрылись в церкви.

По данным телеканала, в церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины. По предварительной информации, погибла девочка.

При этом, по данным корреспондента Al Jazeera в городе Газа, по меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва израильской бомбы в греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа, где нашли убежище сотни человек.