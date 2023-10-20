В Японии начинается внеочередная сессия парламента

Премьер-министр этой страны Фумио Кисида выступит с речью, в которой обозначит основные направления внутренней и внешней политики

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Внеочередная сессия парламента начинается в Японии в пятницу, она продлится 55 дней и завершится 13 декабря.

Как ожидается, 23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит с традиционной речью, в которой обозначит основные направления внутренней и внешней политики. В последующие дни глава правительства ответит на вопросы представителей парламентских партий в обеих палатах. Затем работа продолжится в профильных комитетах.

Обычно внеочередные сессии парламента в Японии проводятся несколько раз в год, конкретные сроки каждый раз согласовываются партиями и правительством. В последние годы по крайней мере одна внеочередная сессия парламента каждый раз приходилась на сентябрь или октябрь. Регулярная 150-дневная сессия законодательного органа открывается каждый год в январе.

Экономические меры

Правительство Японии во главе с Кисидой выступает за продление истекающих в конце этого года сроков выделения субсидий на бензин, электричество и газ из-за роста цен на энергоносители. Предполагается, что они будут действовать вплоть до конца марта следующего года. На данный момент власти потратили на субсидии порядка 9 трлн иен ($60 млрд), и дальнейшая реализация программы потребует дополнительных вложений из бюджета.

Кроме того, Кисида поручил правительству сформулировать до конца октября новый пакет экономических мер для борьбы с инфляцией. После этого его предполагается вынести на рассмотрение парламента. Ожидается, что пакет будет включать в себя снижение налогов на доходы, полученные за счет инвестиций в основные стратегически важные области, включая производство полупроводников внутри Японии.

На внеочередной сессии может быть рассмотрен проект дополнительного бюджета на текущий финансовый год (заканчивается в марте 2024 года), средства из которого, вероятно, пойдут на реализацию правительственной программы стимулирования экономики.

Проблемы с рейтингом

Уровень поддержки правительства Японии, согласно недавнему опросу агентства Kyodo, упал до рекордно низкой отметки в 32,3%. В то же время рейтинг неодобрения действующего кабмина вышел на отметку в 52,5%, что стало максимумом с того момента, как Кисида занял кресло премьера в 2021 году.

Дополнительные проблемы для рейтинга правительства создал скандала вокруг министра обороны Минору Кихары. В ходе предвыборной агитации он допустил высказывание, которое, как писали ведущие японские издания, оппозиция могла бы трактовать как использование Сил самообороны страны в политических целях. Он призвал поддержать на довыборах в парламент кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы "отплатить за тяжкий труд бойцов Сил самообороны". Позднее он отказался от своих слов. Оппозиция, как ожидается, должна воспользоваться этим моментом, чтобы в ходе внеочередной сессии оказать давление на правящую коалицию

Внимание наблюдателей приковано и к вопросу возможного роспуска парламента и назначения внеочередных выборов после перестановок в правительстве и руководстве правящей ЛДП 13 сентября. В Японии главы правительств регулярно проводят перестановки в кабмине, чтобы восстановить свои рейтинги. Если по их результатам правящая партия может улучшить свои позиции в парламенте благодаря росту уровня поддержки со стороны населения, премьер-министры зачастую пользуются правом на его роспуск, после чего проходят досрочные выборы, чтобы зафиксировать успех. Кисида ранее заявил, что новое правительство занято решением неотложных задач и что о роспуске парламента он сейчас не думает.