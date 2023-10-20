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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о контроле ситуации и готовности к долгой войне с Израилем

В группировке "Бригада Иззэддина аль-Кассама" считают, что Израиль сейчас находится "в наихудшем за последние 75 лет состоянии"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Боевое крыло движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что контролирует ситуацию и готово к ведению длительных военных действий против Израиля.

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"Мы заверяем наш народ, что силы сопротивления по-прежнему контролируют ситуацию на поле боя и знают, когда нанести удар. <...> Мы готовы к долгой битве", - утверждается в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки. В "Бригадах Иззэддина аль-Кассама" считают, что Израиль сейчас "пребывает в наихудшем за последние 75 лет состоянии" и ему не поможет даже та поддержка, которую ему оказывают Соединенные Штаты. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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