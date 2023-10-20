Экс-премьер Израиля заявил о начале армией страны наземной операции в Газе в ближайшие дни

Эхуд Барак считает, что это приведет к гибели еще большего числа мирных жителей

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Армия Израиля планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) в интервью телеканалу NBC News.

"Мне не нравится использовать слово "неизбежно", но это наиболее вероятное развитие событий, а именно то, что через несколько дней в сектор Газа войдут крупные силы", - сказал он. При этом Барак подчеркнул, что он знает, что эта операция приведет к гибели еще большего числа мирных жителей.

Израиль пользуется "огромной поддержкой на Западе", но "по нашему опыту мы знаем, что со временем она ослабнет и мы потеряем легитимность среди мировой общественности из-за почти неизбежных потерь среди гражданского населения, когда мы начнем проводить операцию", добавил политик.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, заявил, что армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа, как только военные будут готовы.

Как указывал американский журналист Сеймур Херш, Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.