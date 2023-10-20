КНДР готова реализовать договоренности, достигнутые на встрече Путина и Ким Чен Ына

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Власти КНДР готовы реализовать договоренности, достигнутые на встрече лидера страны Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Об этом лидер народной республики сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову, принимая его в Пхеньяне.

"Ким Чен Ын выразил незыблемую позицию нашей партии и правительства республики полноценно реализовать договоренности, достигнутые на корейско-российском саммите, чтобы выстроить стабильные на долгие времена и устремленные в будущее корейско-российские отношения в новую эпоху, на основе чего улучшить благосостояние народов двух стран и мощно стимулировать дело построения сильного государства", - сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын и Лавров обсудили "инициативное реагирование" Пхеньяна и Москвы на сложную региональную и международную обстановку на основе "стратегического взаимного доверия", сообщило ЦТАК. "В беседе товарищ Ким Чен Ын и Сергей Лавров обсудили и сошлись во мнении относительно представляющих взаимный интерес важнейших вопросов. В их числе - вопросы об инициативном реагировании двух стран - КНДР и РФ - на сложную региональную и международную обстановку на основе прочного политического и стратегического взаимного доверия, о планомерном расширении общими усилиями двусторонних связей во всех направлениях", - говорится в сообщении агентства. Встреча, как отмечается, прошла в дружественной и теплой атмосфере.