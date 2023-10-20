В Венесуэле подвергли критике заявление госсекретаря США

Председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес заявил, что его страна никогда не допустит, чтобы кто-либо вмешивался в ее права

КАРАКАС, 20 октября. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и глава правительственной делегации на переговорах с радикальной оппозицией Хорхе Родригес подверг резкой критике заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, касающееся соглашений, подписанных в минувший вторник в Барбадосе с оппозиционной Унитарной платформой.

"Мы никогда не допустим, чтобы кто-либо вмешивался в права, компетенция в которых принадлежит Венесуэле", - заявил 19 октября Родригес, сообщает сайт венесуэльского телеканала Globovision. "Мы не можем раскрывать содержание отдельных состоявшихся переговоров, если только нас не вынудят сделать этого. Если будут настаивать на лжи, мы раскроем содержание этих переговоров", - указал он. Родригес отметил, что заявления Блинкена "говорят о его абсолютном незнании юриспруденции и законодательства Венесуэлы. Вы должны знать, что Венесуэла не позволит какого-либо вмешательства в дела страны", - подчеркнул Родригес.

Блинкен приветствовал заключенные в Барбадосе соглашения между правительством и радикальной оппозицией, но сказал, что Венесуэла до конца ноября должна снять законодательное поражение в политических правах с некоторых оппозиционных лидеров, что не позволяет им принять участие в президентских выборах 2024 года, освободить политических заключенных и незаконно задержанных американцев.

В ответ на подписание соглашения, касающегося проведения "демократических, транспарентных президентских выборов" США объявили о снятии ряда санкций, наложенных на Венесуэлу, в том числе на нефтегазовую промышленность.