Премьер Саксонии выступил за сокращение числа беженцев, прибывающих в ФРГ

Михаэль Кречмер также высказался за сокращение социальных пособий для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и сохранение пограничного контроля в будущем

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) выступил за резкое сокращение числа беженцев, прибывающих в ФРГ.

"Цифры должны резко снизиться в следующем году, ниже 100 тыс.", - заявил Кречмер агентству DPA. При этом он подчеркнул, что в этом году в Германию прибудут около 350 тыс. человек в дополнение к примерно одному миллиону украинских беженцев. "Явно слишком много", - констатировал премьер Саксонии.

В то же время Кречмер высказался за ограничение воссоединения семей, сокращение социальных пособий для лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и сохранение пограничного контроля в будущем. "Нам нужны соглашения о репатриации со странами, и, возможно, нам придется вместе изменить Основной закон, чтобы добиться этих целей", - констатировал политик.

При этом саксонский премьер не исключил снижения нелегальной миграции к середине 2024 года. При принятии соответствующих мер Кречмер ожидает "действительно значительного" уменьшения нелегальной миграции к середине следующего года. "Если мы этого не сделаем, цифры будут даже выше, чем в этом году", - предупредил он.

С января по конец сентября текущего года в Германии запросили убежища 233 744 человека - это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие коммуны не справляются с размещением, снабжением и интеграцией мигрантов.