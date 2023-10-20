ООН исключила некоторых физических и юридических лиц Ирана из санкций по резолюции 2231

Согласно положениям документа, действие некоторых ограничительных мер, в том числе в сфере ракетных технологий, заканчивается спустя восемь лет после дня его принятия

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Секретариат ООН исключил из санкционного списка 61 юридическое и 23 физических лица, связанных с Ираном, которые были внесены туда после принятия резолюции 2231 Совета Безопасности (СБ) ООН восемь лет назад.

Согласно положениям резолюции, регламентирующей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, действие некоторых ограничительных мер, в том числе в сфере ракетных технологий, заканчивается спустя восемь лет после дня принятия резолюции - 18 октября 2015 года. "Таким образом, в соответствии с пунктами 6 (c) и (d) секретариат [ООН] исключил 19 октября 2023 года с сайта Совета Безопасности список из 23 физических лиц и 61 юридического лица, на которых распространялись ограничительные меры", - говорится в письме заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, опубликованном в четверг постоянным представительством Ирана при ООН в социальной сети X (ранее Twitter).

В середине сентября главы МИД Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Они заявили, что Иран не соблюдает свои обязательства с 2019 года, и добавили, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в Вене без какого-либо результата.